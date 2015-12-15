Раньери: «Никто не сможет купить Варди и Мареза в январе»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что нападающие Джейми Варди и Рияд Марез не покинут клуб этой зимой.

«Никто не сможет купить Варди и Мареза в январе. Ни у кого нет таких денег, а у самих игроков нет цены», – заверил Раньери.

В нынешнем сезоне АПЛ Варди забил 15 мячей и сделал две голевые передачи, а на счету Мареза 11 голов и семь результативных пасов. Таким образом, 26 голов из 34-х, забитых «Лестером» в нынешней АПЛ, принадлежат этим двум футболистам.

Transfermarkt оценивает стоимость Варди в шесть миллионов евро, Мареза – в 11 миллионов.