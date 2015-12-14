Бенальо: «Нам повезло со жребием. Теперь дело за нами»

Вратарь "Вольфсбурга" Диего Бенальо уверен, что «Гент» является проходимым соперником по 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам повезло со жребием, но он не должен ввести нас в заблуждение. На групповом этапе "Гент" показал, что является классной командой. Теперь дело за нами.

Мы должны провести два хороших матчах, ведь наша цель - выход в следующий круг. Следующая стадия - вполне посильная задача", - признался Бенальо.

Первый матч «Гента» и «Вольфсбурга» состоится 17 февраля. Ответная встреча намечена на 8 марта.