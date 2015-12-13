Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Орлов: «Слуцкому нужно взять пример с Хиддинка»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о жеребьевке группового этапа Евро-2016. Напомним, Сборная России попала в одну группу с национальными командами Англии, Словакии и Уэльса.

    «Англия на уровне сборной однозначно не выглялит такой же мощной, как на клубном уровне. У Уэльса есть Бэйл, вот с ним могут быть проблемы. Про Словакию и говорить даже нечего. Считаю, что все трое – это команды нашего уровня.

    Но все будет зависить от того, как Слуцкий сумеет подготовить нашу команду к турниру.В 2012 году Адвокат поленился провести полноценные тренировочные сборы. Он надеялся, что игрокам хватит тех кондиций, которые они приобрели в национальном чемпионате. Не хватило. А в 2008 году Хиддинк не поленился. Он планомерно готовил сборную именно к матчам в группе. Рассчет Хиддинка был самым правильным. Вот и Слуцкому нужно взять с него пример. Ведь что такое футбол? Это прежде всего физическая и функциональная подготовка. Наша сборная не слабее ни Англии, ни Уэльса, ни Словакии, но она должна правильно подготовиться, чтобы добиться какого-нибудь приемлемого результата», - сказал Орлов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2015 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1450022353
    А кто такой Орлов, чтобы советовать тренеру. Любому
    Ответить
    Beim
    1450028300
    это же комментатор, который в отличии от слепых судей всегда знает, что если игрок зенита потерял мяч - нужно давать штрафной.
    Ответить
    Joker Loko
    1450028461
    Думаю Слуцкий не нуждается в советах старого, выжившего из ума комментатора...
    Ответить
    ologreds
    1694996602
    numo451847
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+