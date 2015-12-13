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    • Кузьмин: «Бэйл сказал, что Уэльс постарается выиграть Евро? Мы тоже туда едем не просто так»

    Кузьмин: «Бэйл сказал, что Уэльс постарается выиграть Евро? Мы тоже туда едем не просто так»

    Защитник сборной России Олег Кузьмин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Евро-2016, а также рассказал о своих ожиданиях от турнира. Напомним, что сборной России предстоит сыграть в группе В с национальными командами Англии, Словакии и Уэльса.

    «Сборной России досталась хорошая группа. Сейчас со всеми сложно играть. Мы должны из нее выходить. Понятно, что сборная Англии стоит особняком, но и словаки и валлийцы крепкие соперники.

    Помню матч со сборной Уэльса в 2003 году, когда Вадим Евсеев вывел нашу команду на Евро. Видел, что главный тренер валлийцев сказал, что Уэльсу пора отомстить России за поражение в 2003 году. Для нас этот матч будет возможностью повторить тот успех и показать, что та победа была неслучайной.

    Гарет Бэйл сказал, что Уэльс постарается выиграть Евро? Мы тоже туда едем не просто так. Наша команда попытается стать чемпионом Европы», - заявил Кузьмин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.12.2015 17:28
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    Комментарии (4)
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    Майор Дзагоев
    1450017161
    Ой, чую, на чьей-то бровке будет баттл...
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    зиргай
    1450021174
    ...будем наслаждаться футболом. Лишь бы ИГРАЛИ!!, а не как в бразилии
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    ologreds
    1694996602
    numo451837
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