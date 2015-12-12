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    • Чемпионшип. «Брайтон» и «Дерби» сыграли вничью и другие результаты

    Чемпионшип. «Брайтон» и «Дерби» сыграли вничью и другие результаты

    В матче 20-го тура Чемпионшипа «Брайтон» и «Дерби» разошлись миром со счетом 2:2. У гостей отличились Уилсон и Ла Парра, за хозяев забили Джонсон и Мартин.

    В других встречах этого тура «Кардифф» и «Шэффилд» сыграли вничью, «КПР» и «Бернли» голов не забили, «Миддлсбро» и «Бирмингем» счет не открыли, «Престон» оказался сильнее «Рединга», «Фулхэм» и «Брентфорд» разошлись миром, «Хаддерсфилд» уступил «Бристолю», «Халл» одолел «Болтон», «Чарльтон» и «Лидс» победителя не выявили, «Милтон» проиграл «Ипсвичу».

    Ранее в рамках этого тура «Блэкберн» переиграл «Ротерхэм», «Вулверхэмптон» и «Ноттингем» сыграли вничью,

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 20-й тур

    Дерби – Брайтон – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Уилсон, 22; 1:1 – Джонсон, 41; 1:2 – ван Ла Парра, 75; 2:2 – Мартин (с пенальти), 88.

    Кардифф – Шэффилд – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Нун (с пенальти), 21; 2:0 – Пикингтон, 24; 2:1 – Форестьери, 61; 2:2 – Бэннэн, 76.

    КПР – Бернли – 0:0 (0:0)

    Миддлсбро – Бирмингем – 0:0 (0:0)

    Престон – Рединг – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гарнер (с пенальти), 52.

    Фулхэм – Брентфорд – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Джадж (с пенальти), 18; 1:1 – Тарковски (в свои ворота), 40; 2:1 – Дембеле, 64; 2:2 – О’Коннелл, 71.

    Хаддерсфилд – Бристоль – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Корджия, 7; 0:2 – Флинт, 29; 1:2 – Банн, 84.

    Халл – Болтон – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Акпом, 19.

    Чарльтон – Лидс – 0:0 (0:0)

    Милтон – Ипсвич – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Питман, 10.

    Блэкберн – Ротерхэм – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хиам (в свои ворота), 30.

    Вулверхэмптон – Ноттингем – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эбанкс-Лэнделл, 15; 1:1 – Блэксток, 80.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2015 19:59
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