Хацкевич является главным претендентом на пост наставника «Рубина»

Главный тренер сборной Белорусии Александр Хацкевич может быть приглашен на пост наставника «Рубина». Сообщается, что казанцы рассматривают его кандидатуру как основную. «Рубин» готов предложить компенсацию Федерации футбола Белоруссии за досрочное расторжение действующего соглашения с 42-летним специалистом.

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев уже заявлял, что клуб ведет поиски зарубежного тренера на замену нынешнему наставнику Валерию Чалому, контракт которого с казанским клубом истекает в 2017-м году.