Боатенг: «Тренеры хотят, чтобы мы не только выполняли передачи, но и забивали сами»

Вполне естественно, что защитники мирового класса, к которым относится Джером Боатенг, точно знают, какими должны быть бутсы. «Прежде всего, для меня важен контроль мяча - это помогает отдавать более точные передачи. Кроме этого, важно, чтобы бутсы хорошо сидели на ноге – это добавляет уверенности», ─ говорит он.

Многие игроки, и Боатенг в их числе, участвовали в разработке новых Nike Tiempo Legend 6. Они делились своим опытом и ожиданиями от новых бутс. Результатом этого сотрудничества стали новые Nike Tiempo Legend 6, которые уже выбрали многие футболисты. «Мы много общались с командой дизайнеров Nike, они спрашивали обо всем: о язычке, задней части бутсы, даже о шнурках».

Боатенг считает, что Nike Tiempo Legend 6 подойдут не только защитникам, но и форвардам тоже. «Я ведь начинал нападающим, ─ говорит он, ─ но как-то, когда мне было четырнадцать, на турнире в Швеции, наша команда осталась почти без защитников. А поскольку я был уже достаточно высоким, тренер и поставил меня в оборону. Поэтому я знаю, как ведут себя нападающие на поле и на чем они фокусируются».

«В современном футболе роль защитника более разнообразна, ─ продолжает Джером, ─ молодежь наверняка это чувствует. Теперь игроки обороны приносят гораздо больше пользы в каждом матче. Тренеры хотят, чтобы мы не только выполняли передачи, но и забивали сами. Такой футбол требует умелой игры обеими ногами, а значит нам нужно больше внимания уделять этому на тренировках. Я тренировался в тестовой версии Nike Tiempo Legend 6, когда они были еще полностью черными. И уже тогда было здорово».

Джером не только один из лучших защитников мира, но и любящий отец. На вопрос о том, чье имя он выгравировал бы на своих Nike Tiempo Legend 6 Боатенг, не задумываясь, отвечает: «Имена моих дочек».

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