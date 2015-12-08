Кобелев: «Селекционный отдел «Динамо» – это два человека»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился информацией о трансферных планах клуба.

«До Нового года должны определиться по контрактам игроков, у которых они истекают – Жирков, Ионов, Габулов, Кокорин. И исходя из этого будем смотреть по футболистам, которых сможем взять», – говорит Кобелев.

Также наставник отметил, что функции спортивного директора выполняет он сам, и рассказал о селекционном отделе «Динамо».

«Осталось два человека, этого на сегодняшний день хватает. У нас очень узкий круг претендентов, которых мы хотим взять. Смотреть можно много, анализировать и представлять, но у нас есть рамки по тем, кого можем взять. У нас есть кому участвовать в переговорах».