Ротенберг: «Счастье, что я попал в «Ростов»

Защитник "Ростова" Борис Ротенберг поделился впечатлениями от матча 18-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с "Рубином", который завершился победой его команды со счетом 1:0. Также футболист подвел итоги первой части сезона.

– Для нас это был важный матч, так как мы хотели реабилитироваться за обидное поражение в Краснодаре. Хотелось закончить год на мажорной ноте. На поле были две команды, которые хотели победить, но к счастью, именно мы забили единственный гол. Были моменты, чтобы развить преимущество, но мы не смогли их реализовать.

– Подведите итоги первой части сезона для себя и "Ростова".

– Давайте будем подводить итоги в конце сезона. Сейчас я просто рад, что нахожусь в "Ростове". Здесь хороший коллектив, сильнейший тренер. Счастье, что я попал сюда.