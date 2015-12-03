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РФПЛ. «Амкар» нанес поражение ЦСКА

3 декабря 2015, 18:53
20

В первом матче 18 тура российской Премьер-лиги пермский "Амкар" на своем поле уверенно переиграл лидера чемпионата московский ЦСКА. Мячами в составе хозяев отметились полузащитник Алихан Шаваев и нападающий Александр Салугин.

Чемпионат России. Премьер-лиги. 18-й тур

Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Шаваев, 36; 2:0 – Салугин, 79.

Амкар: Селихов, Черенчиков, Занев, Зайцев, Бутко, Пеев (Узочакву, 72), Баланович, Гол, Огуде, Шаваев (Комолов, 63), Прудников (Салугин, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Набабкин (Панченко, 66), Фернандес, Натхо (Тошич, 61), Цауня, Миланов, Дзагоев, Муса, Думбия.

Предупреждения: Огуде, 49; Цауня, 67.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Амкар-Пермь Шаваев Алихан
Комментарии (20)
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Zenit_EKB_88
1449158066
Это радует)
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андрей андреев
1449158388
ХА ХА ХА ХА-РОСТОВ ЧЕМПИОН
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Grelas
1449158776
Я конечно обрадовался победе Амкара как болельщик Зенита, но ЦСКА по-человечески жаль, что-то с командой не то происходит, сбавляет на глазах.
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Frozzen
1449160160
Шикарно
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Каратель помойников
1449160186
интересно,с кем теперь будут сравнивать дырофея???Яшин и Дасаев так не играли
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Любер
1449161438
Рукожопому наши поздравления.
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Believe26
1449161634
ЦСКА сбавил в конце года, а Зенит не может воспользоваться этим. Поэтому ЦСКА не о чем волноваться.
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1d2i0m9o8n8
1449161929
Это Гинер Всё Продал!!! Отдали бл,ь всех в аренду,теперь играть некому!!!
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KTO_ECJlu_HE_9
1449163595
Ставьте на гол акинфееву. Он решил перестать играть на ноль. При проигрыше или ничьей ЦСКА ставьте на поражение или ничью зенита. Команды плавают где то в небесах, а вы можете существенно поправить свое финансовое положение благодаря этому.
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Arantir500
1449165151
Амкар Молодцы Поздравляю ... Теперь нужно побеждать Локомотиву и Ростову, а то хватит упускать такие возможности, догнать Коней....
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