РФПЛ. «Амкар» нанес поражение ЦСКА

В первом матче 18 тура российской Премьер-лиги пермский "Амкар" на своем поле уверенно переиграл лидера чемпионата московский ЦСКА. Мячами в составе хозяев отметились полузащитник Алихан Шаваев и нападающий Александр Салугин.

Чемпионат России. Премьер-лиги. 18-й тур

Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Шаваев, 36; 2:0 – Салугин, 79.

Амкар: Селихов, Черенчиков, Занев, Зайцев, Бутко, Пеев (Узочакву, 72), Баланович, Гол, Огуде, Шаваев (Комолов, 63), Прудников (Салугин, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Набабкин (Панченко, 66), Фернандес, Натхо (Тошич, 61), Цауня, Миланов, Дзагоев, Муса, Думбия.

Предупреждения: Огуде, 49; Цауня, 67.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ