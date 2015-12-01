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    • Рязанцев: «Оценкой работы Бердыева является результат его команды»

    Рязанцев: «Оценкой работы Бердыева является результат его команды»

    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев прокомментировал сведения о том, что следующим наставником клуба может стать нынешний главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев.

    «Можно сколько угодно дискутировать, как получилось бы у Курбана Бердыева сработаться с такими звездами, как Халк и Гарай, но оценкой его работы является результат, который показывает его команда. Какие-то выводы можно будет сделать только тогда, когда он потренирует команду. Меня не удивляет высокое место «Ростова», потому что я всегда знал, что Бердыев специалист самого высокого класса», – говорит Рязанцев.

    Также футболист ответил на вопрос о своих планах на будущее.

    «Сейчас просто не идет речи о моем уходе из «Зенита».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2015 21:41
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