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    Иванов: «Рыжикова нужно было удалять»

    Глава департамента и инспектирования РФС Валентин Иванов оценил работу арбитра Сергея Куликова в матче в Казани, которая вызвала множество комментариев.

    «Со стороны Рыжикова был фол, судья допустил ошибку. Рыжикова нужно было удалять. Игрок пробрасывал мяч в сторону пустых ворот, пытался оббежать вратаря. Голкипер шел ему навстречу и не пускал… Здесь не надо было искать каких-то дополнительных факторов, а просто показать красную карточку.

    Понятно, что арбитр допустил серьезную ошибку. Это влияет в какой-то степени на результат. Меня очень расстроило, что Куликов не увидел фол. Мы недавно говорили с судьями на тему контактных единоборств, определяли, когда они нормальные, а когда – нет. Куликов находился на расстоянии от эпизода, однако это не оправдание. Он должен был разобраться в моменте.

    Отмененный гол "Рубина" в первом тайме? Видно, что в момент подачи, игрок "Рубина" находится за линией офсайда. Пенальти в ворота хозяев? Да. Здесь все нормально», - сказал Иванов.

    Напомним, что матч 17-го тура Премьер-лиги "Рубин" - "Спартак" закончился со счетом 2:2.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2015 17:05
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    Комментарии (55)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alp
    1448996519
    Небыло там ни красной ни желтой. промес, когда понял, что упустил мячик, так как ломанулся оббегать рыжикова не в ту сторону, решил самостоятельно раскорячится на поле. но судья не купился на эту хитрость
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    OOOVVV.
    1448997066
    А вообще то Валентин Иванов прав! Судью на мыло!
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    fakel-vrn
    1448997133
    и вобще надо было промеса наказать за симуляцию)
    Ответить
    bvb09rf
    1448997493
    По букве футбольных правил там не было фола, если кто то считает по другому читайте правила,а потом рассуждайте о футболе
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    bvb09rf
    1448997576
    То что Иванов говорит об удалении, только подтверждает ,что норм арбитров не было у нас никогда и не хотят старперы (бубновы судейства) что бы были!
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    bvb09rf
    1448997696
    Открою секрет таких эпизодов по 20 с каждого матча наберется, только не таких заметных. И никто из болел не орет ,что ааа нисправидливоу - а все почему? потому что думать не хочет народ, он хлеба и зрелищ только...
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    slavа0508
    1448999136
    Такие эпизоды как раз не так часто бывают,походу парень ты с регби перепутал,,,,
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    В натуре кипяток
    1449036801
    Иванова нужно в сборную
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    bvb09rf
    1449037543
    в общем это очень замедленное действие обычного эпизода когда кто то пробрасывает мяч , а защитник просто попрочивается спиной даже не бежит и это уже не считается блокировкой. А тут Рыж делал движение в таком же направление,как и промес + мяч тот прокинул вообще в другом направлении
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    ologreds
    1694996680
    numo450572
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