«Лилль» нацелился на атакующего игрока

Руководство «Лилля» определилось с основными трансферными целями на январь. Французский клуб рассчитывает подыскать опытного игрока атаки. Среди кандидатов называются имена форварда «Севильи» Чиро Иммобиле и полузащитника «Ньюкасла» Йоан Гуффран.

Итальянец принадлежит дортмундской «Боруссии», которая отдала его в аренду в «Севилью», где опытный нападающий получает не так много времени. Все это несколько осложняет возможный трансфер, в отличии от второй кандидатуры. Еще один претендент на место в команде - полузащитник «Андерлехта» Гийом Жилле.