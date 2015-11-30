Кузьмин: «Спартак», как обычно, лихорадит»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился своими впечатлениями от игры столичного «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак», как обычно, лихорадит, скажем так. Начало сезона вроде хорошее, потом провал. Какой год уже ожидания... Пресса много пишет, разговоры ведутся. Но, честно говоря, не хочется другую команду обсуждать. Последнюю игру «Спартака» с «Краснодаром» не видел, но говорят, что хороший матч получился», – сказал Кузьмин.

«Спартак» после 16 туров занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе москвичей 26 очков. В матче 17-го тура «Спартак» на выезде сыграет с «Рубином». Игра состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:15 по московскому времени.