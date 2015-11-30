Булатов: «Газовик» претендует на попадание в Премьер-Лигу»

Главный тренер тульского «Арсенала» Виктор Булатов считает, что «Газовик», который нанес его команде поражение (1:4) в матче 24-го тура ФНЛ, может надеяться на выход в РФПЛ.

«Перед игрой были кадровые проблемы, по разным причинам 6 человек у нас отсутствовало: трое не могли играть из-за дисквалификации, трое по болезни. Мы сегодня отказались от своей игры, выставили 3 центральных и в целом 5 защитников. В такой футбол мы ни разу не играли, и действовали, в принципе, с листа, натренировать было некогда. Но надо отдать должное ребятам – эта схема работала, и если стартовый отрезок мы проиграли, то потом игру выровняли, и она стала равной. Да, какого-то контроля не было, но была надежность. Как только Айдов стал выпадать по причине травмы, из его зоны мы пропустили атаку и второй гол. А после пенальти результат матча был предрешен. «Газовик» – хорошая команда, я думаю, претендент номер один на выход в Премьер-Лигу», - считает Булатов.