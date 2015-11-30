Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Булатов: «Газовик» претендует на попадание в Премьер-Лигу»

30 ноября 2015, 07:17

Главный тренер тульского «Арсенала» Виктор Булатов считает, что «Газовик», который нанес его команде поражение (1:4) в матче 24-го тура ФНЛ, может надеяться на выход в РФПЛ.

«Перед игрой были кадровые проблемы, по разным причинам 6 человек у нас отсутствовало: трое не могли играть из-за дисквалификации, трое по болезни. Мы сегодня отказались от своей игры, выставили 3 центральных и в целом 5 защитников. В такой футбол мы ни разу не играли, и действовали, в принципе, с листа, натренировать было некогда. Но надо отдать должное ребятам – эта схема работала, и если стартовый отрезок мы проиграли, то потом игру выровняли, и она стала равной. Да, какого-то контроля не было, но была надежность. Как только Айдов стал выпадать по причине травмы, из его зоны мы пропустили атаку и второй гол. А после пенальти результат матча был предрешен. «Газовик» – хорошая команда, я думаю, претендент номер один на выход в Премьер-Лигу», - считает Булатов.

Источник: Официальный сайт ФНЛ
Россия. ФНЛ Россия Арсенал Оренбург Булатов Виктор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
1
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
1
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
4
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
4
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
30
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
11
Все новости
Все новости
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
Вчера, 21:20
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
Вчера, 15:42
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
2
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
1
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+