Де Росси: «Футболисты вместе с тренером должны нести ответственность за результат»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси не спешит вычеркивать «джалоросси» из списка соискателей скудетто, несмотря на сегодняшнее поражение от «Аталанты» (0:2) в поединке 14-го тура чемпионата Италии.

«У нас прекрасные отношения с Руди Гарсией. Мне кажется, сваливать вину на тренера в данной ситуации – означает проявить трусость. В футбол играют футболисты, поэтому, ответственность за результат также должна ложиться и на наши плечи.

Когда в прошлых чемпионатах у нас ничего не получалось, это было видно еще в августе. В нынешней Серии А нас причисляли к фаворитам еще две недели назад. Собственно, мы и сейчас являемся одним из претендентов на титул», – заявил Де Росси.