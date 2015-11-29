Венгер: «Перед матчем Санчес мне сказал, что готов играть»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что нападающий команды Алексис Санчес сам попросился поставить его в состав на матч 14-го тура АПЛ против «Норвича», в котором чилиец травмировал заднюю поверхность бедра. Немногим ранее французский специалист отмечал перегруженный вид футболиста.

«Есть ли сожаление, что не предоставил Алексису отдых? Нет. Футболисты должны играть в футбол, а не отдыхать, когда пресса посчитает это необходимым. Вероятно, я бы и дал отдохнуть Санчесу, однако, накануне матча он сам заявил, что готов выйти на поле», – сказал наставник «канониров».