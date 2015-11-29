Генич: «Не могу представить, что Смородская, Федун или Миллер будут что-то кричать в микрофон в поддержку своей команды»

Комментатор Константин Генич высказался по поводу выкриков в микрофон президента «Терека» Рамзана Кадырова во время матча с «Зенитом» в Грозном.

«Если «Терек» не нарушает регламента, они вправе этим заниматься. Но я не представляю, что Ольга Смородская, Леонид Федун или Алексей Миллер так начнут поддерживать своих. Мне лично это мешает. Крики: «Терек», вперед» – это нормально, но давление на арбитра, когда рык с трибуны после отмененного гола: «Судья молодец» – это может повлиять на судью», – отметил Генич.

Напомним, на протяжении всей встречи глава Чечни не один раз выкрикивал в микрофон различные фразы и призывы.