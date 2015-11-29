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  • Генич: «Не могу представить, что Смородская, Федун или Миллер будут что-то кричать в микрофон в поддержку своей команды»

Генич: «Не могу представить, что Смородская, Федун или Миллер будут что-то кричать в микрофон в поддержку своей команды»

29 ноября 2015, 20:56
9

Комментатор Константин Генич высказался по поводу выкриков в микрофон президента «Терека» Рамзана Кадырова во время матча с «Зенитом» в Грозном.

«Если «Терек» не нарушает регламента, они вправе этим заниматься. Но я не представляю, что Ольга Смородская, Леонид Федун или Алексей Миллер так начнут поддерживать своих. Мне лично это мешает. Крики: «Терек», вперед» – это нормально, но давление на арбитра, когда рык с трибуны после отмененного гола: «Судья молодец» – это может повлиять на судью», – отметил Генич.

Напомним, на протяжении всей встречи глава Чечни не один раз выкрикивал в микрофон различные фразы и призывы.

Источник: НТВ
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Генич Константин
Комментарии (9)
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proekt
1448819942
кодорыв - не образованный...
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Tamerlanchik
1448823572
Южный темперамент северякам этого не понять
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Asbjorn
1448828163
Академик
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hirurg99
1448831056
Если, уважаемый, не можете даже представить событие, то, какой смысл в Ваших комментариях? Развивайте своё воображение ( читайте буквально- правую половину мозга, если таковая имеется)!
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BorisoW
1448831212
Игроки зенита что,девочки из института благородных девиц,они теряются от громкого окрика,теряются и заплакав убегают?Или они нормальные мужики,которым по барабану выкрики неадекватов? АБВ уже откровенную чушь несёт,в следующий раз что придумает,зенит програл фк (\\\\) потому что свисток у рефери слишком громкий?
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андрей андреев
1448894614
Да он задолбал уже со своим микрофоном(прямо на поле по микрофону указывает судьям что делать)
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