Карпин: «Мы сегодня больше хотели, чем другая команда»

Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал, за счет чего удалось победить в матче с 24-го тура ФНЛ против «Волги» (1:0), а также поздравил всех болельщиков и футболистов с победой.

«Поздравляю всех с победой долгожданной. Тем более, дома последняя игра в этом году. Нам помогло выиграть желание и самоотдача игроков. Об игре какой-то конкретной, на таком поле тем более, говорить не приходится, но желание и самоотдача помогли нам выиграть эту игру.

Мы сегодня больше хотели, чем другая команда», — отметил Карпин.

Победа над нижегородским клубом стала для подопечных экс-наставника «Спартака» всего третьей в сезоне.