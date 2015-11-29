Мертезакер: «Арсенал» хочет участвовать в гонке за титул до самого конца чемпионата»

Защитник лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер рассказал о планах команды в чемпионате Англии на этот сезон.

«Мы хотим быть вовлечены в гонку за титул до самого конца – это наша цель. Мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном, поэтому с оптимизмом заглядываем в ближайшие две недели, которые должны стать для нас определяющими.

Мы очень сильно сплочены. Последние пару лет я ощущаю это. Мы все время выстраиваем что-то новое, но сейчас настал момент показать на что мы способны»