Игрок «Атлетико» Тиягу получил серьезную травму

Хавбек "Атлетико" Тиягу в матче 13-го тура испанской Примеры против "Эспаньола" (1:0) получил серьезное повреждение. После столкновения с футблистом соперника Марко Асенсио португалец был вынужден покинуть поле на носилках, после чего его доставили в больницу для прохождения медицинского обследования.

У Тиягу был диагностирован перелом голени на правой ноге. Игрока ждет операция, а также долгое восстановление, из-за которого он может пропустить остаток сезона.

В нынешнем сезоне португалец провел 13 матчей в Примере, в которых забил один гол.