Денисов больше не выйдет на поле в этом году

Полузащитник «Динамо» и капитан команды Игорь Денисов в этом году больше не сыграет.

Сообщается, что клуб разрешил футболисту не посещать клубную базу и заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о конфликте между Денисовым и медицинской службой команды, однако сам игрок наличие такого конфликта отрицает.

Денисов не летал с командой на матч 16-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:1), что главный тренер москвичей Андрей Кобелев объяснил тренерским решением.

В этом году «Динамо» предстоит сыграть еще две встречи: 30 ноября с «Локомотивом» и 4 декабря с «Анжи».