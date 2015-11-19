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    «Динамо» отрицает информацию о конфликте Денисова с тренерским и медицинским штабом

    Московское «Динамо» на своем официальном сайте опубликовало заявление о том, что информация о конфликте полузащитника команды Игоря Денисова с тренерским и медицинским штабом клуба не соответствует действительности.

    «АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» официально заявляет, что информация о конфликте между футболистом Игорем Денисовым и тренерским и медицинским штабом команды, появившаяся сегодня в ряде СМИ, не соответствует действительности. Игорь Денисов продолжает оставаться игроком нашего клуба. В ближайшее время футболист и клуб в рабочем порядке проведут переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества», - говорится в сообщении.

    Источник: ФК «Динамо»

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    19.11.2015 20:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 19 ноября 2015, 22:35

      Если бы договорились, то не было бы решения, что Денисов тренруется индивидуально. Впрочем, по заявке мы уже в субботу все увидим.

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 19 ноября 2015, 21:04

      договорились видать

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