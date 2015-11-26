Ринат Билялетдинов: «Президент Татарстана дал указание подписать Динияра в «Рубин»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал, что в переходе полузащитника Динияра Билялетдинова из московского «Спартака» в клуб из Казани минувшим летом было заинтересовано руководство республики Татарстан.

«Это я затащил Динияра в «Рубин». Президент республики неоднократно давал указание подписать его. Он уже имел рабочий вариант контракта с европейским клубом, но «Рубин» предложил лучшие условия. За счет налогов – здесь 13 процентов, а там – 50 процентов. Ну и семейный фактор.

Связаны ли его будущие планы с казанским клубом? Думаю, он без меня разберется. Он взрослый и опытный игрок», – сказал Билялетдинов.