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Гард: «Грилиш повел себя непрофессионально»

26 ноября 2015, 15:44

Наставник «Астон Виллы» Реми Гард оставил за бортом главной команды хавбека Джека Грилиша. Это решение французский специалист принял по той причине, что игрока видели отрывающимся на вечеринках сразу после того, как бирмингемский клуб потерпел разгромное поражение в матче с «Эвертоном» (0:4).

«Грилиш не выйдет на игру против «Уотфорда». Сейчас могу только сказать, что Джек не примет участия в матчах ближайшего уик-энда. Он проводит тренировки вместе с молодежным составом. Это пока все, о чем я могу рассказать.

Такое поведение Грилиша нельзя назвать профессиональным. Я жду от своих игроков совершенно иного.

Джек очень перспективен, однако, он должен трудиться, чтобы добиваться прогресса. И неважно, сколько ему лет, футбол требует от людей ежедневого труда», – заявил Гард.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Англия Астон Вилла Эвертон Грилиш Джек Гард Реми
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