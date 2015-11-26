«Челси» ищет усиления в атаку в лице Адебайора и ван Перси

Тренерский штаб «Челси» не слишком устраивает нынешняя форма испанского форварда Диего Косты. По этой причине, в период зимнего трансферного окна синие намерены заняться на рынке поиском усиления в линию атаки. Главными претендентами на то, чтобы примерить на себя футболку «аристократов» являются Эммануэль Адебайор (ныне – свободный агент) и Робин ван Перси, выступающий за «Фенербахче». Последнего «Челси» хотел бы взять в полугодичную аренду.

В нынешнем сезоне ван Перси провел в составе турецккого клуба 19 матчей и забил шесть голов.