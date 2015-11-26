Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала»: «Для проведения в России зимних сборов отсутствуют нормальные условия»

Президент «Урала»: «Для проведения в России зимних сборов отсутствуют нормальные условия»

26 ноября 2015, 12:30
7

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов дал комментарий относительно рекомендации исполкома Российского футбольного союза воздержаться от проведения командами зимних сборов на территории Турции. При этом, Иванов отметил, что не совсем представляет, как и где в это время можно провести полноценные сборы в России.

«Весь день был на мероприятии, связанном с приездом в Екатеринбург президента страны. Завтра расспрошу о заседании исполкома нашего в нем представителя Рохуса Шоха. Но в целом ситуация понятна. Не будет Турции — останется Кипр. Сочи и Крым? Где там тренироваться? С кем играть? Бог с ней, с погодой, на нашем юге, как и в Турции, с этим не угадаешь. Гостиницы тоже можно найти. Но в Сочи, допустим, на Мацесте, есть два естественных и три искусственных поля. Как там всем разместиться? И где найти спарринги?

Или вот в Алуште, говорят, большой стадион. На нем всем сразу надо играть, а заодно и тренироваться? Мы в Турцию не от хорошей жизни ехали, а потому что там созданы все условия для подготовки футбольных команд. Будут такие же в Крыму или Сочи — с удовольствием поедем туда. Эмираты? Для нас это дорого. Хотя спарринги там есть. Сейчас вот цены пришлют — будем думать. Пока сложно что-то сказать. В ближайшее время примем решение», — заявил Иванов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
red-blueArmy
1448531013
Футбольный клуб из Белграда, обладатель Кубка чемпионов УЕФА 1991 года, проявил солидарность с Россией. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» отказался от проведения зимних тренировочных сборов в Турции. Об этом заявил гендиректор команды из Белграда Звезда Терзич.
Ответить
андрей андреев
1448545444
Как дети.правда. А где тренироваться? В Магадане?
Ответить
Reaktiv_05
1448548502
Что самое удивительное это когда человек обсуждает, русских, иностранцев, негров в том числе., такого нациста ждет огонь после смерти, все мы одинаковые ведь зачем ненавидеть человека который создал бог как и самого себя...нужно относиться ко всем ровно.. Для меня лично все одинаковые и я всех одинаково уважаю... По крайней мере не нацист
Ответить
Главные новости
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
23:50
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
23:21
1
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
23:09
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
22:56
5
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
22:37
3
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
22:23
29
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
22:01
9
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
21:27
4
33-летний Лукаку определился с новым клубом
21:11
Все новости
Все новости
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
23:13
4
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
22:59
2
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
22:47
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
22:31
3
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
22:23
29
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
22:01
9
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
17
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
33
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
23
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
6
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+