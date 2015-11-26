Президент «Урала»: «Для проведения в России зимних сборов отсутствуют нормальные условия»

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов дал комментарий относительно рекомендации исполкома Российского футбольного союза воздержаться от проведения командами зимних сборов на территории Турции. При этом, Иванов отметил, что не совсем представляет, как и где в это время можно провести полноценные сборы в России.

«Весь день был на мероприятии, связанном с приездом в Екатеринбург президента страны. Завтра расспрошу о заседании исполкома нашего в нем представителя Рохуса Шоха. Но в целом ситуация понятна. Не будет Турции — останется Кипр. Сочи и Крым? Где там тренироваться? С кем играть? Бог с ней, с погодой, на нашем юге, как и в Турции, с этим не угадаешь. Гостиницы тоже можно найти. Но в Сочи, допустим, на Мацесте, есть два естественных и три искусственных поля. Как там всем разместиться? И где найти спарринги?

Или вот в Алуште, говорят, большой стадион. На нем всем сразу надо играть, а заодно и тренироваться? Мы в Турцию не от хорошей жизни ехали, а потому что там созданы все условия для подготовки футбольных команд. Будут такие же в Крыму или Сочи — с удовольствием поедем туда. Эмираты? Для нас это дорого. Хотя спарринги там есть. Сейчас вот цены пришлют — будем думать. Пока сложно что-то сказать. В ближайшее время примем решение», — заявил Иванов.