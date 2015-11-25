Хачериди: «Теперь снова все в наших руках»

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди остался доволен выездной победой над «Порту» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня выполнили план на игру, нам нужна была только победа, и мы ее добились. Считаю, сегодня провели одну из лучших своих игр. Действовали компактно в обороне и эффективно в атаке, хорошо проводили контратакующие действия. Почти ничего не позволили «Порту» создать у наших ворот, в тоже время сами имели хорошие моменты, два из которых реализовали.



Слава Богу, выиграли со счетом 2:0. При этом, главное, не пропустили: надежная игра в обороне позволяла нам уверенно проводить контратаки. Так что план на игру, считаю, сработал. Теперь снова все в наших руках, и будем стараться добыть победу в матче с «Маккаби». У нас есть очень хороший шанс пройти дальше», – сказал Хачериди.