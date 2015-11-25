Василий Березуцкий: «Нет смысла переходить в команду, занимающую 5-7 место за рубежом»

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий не намерен покидать ЦСКА.

«Если ты чувствуешь себя хорошо, играешь неплохо и показываешь результат, то есть смысл играть. Я не загадываю, что, мол, надо доиграть, например, до 2018 или 2020 года. Как только я почувствую, что не справляюсь, выпадаю и не могу играть на этом уровне, тогда, наверное, стоит заканчивать с футболом. А дату назвать сложно. Пока еще возможность играть есть, а там уже посмотрим.



Уход из ЦСКА? Таких мыслей нет. Это мой второй дом, я чувствую себя здесь замечательно. ЦСКА ставит перед собой большие задачи, поэтому есть мотивация играть. За последние 15 лет ЦСКА — один из лучших клубов по количеству трофеев. Переходить в какую-то команду, занимающую шестое или седьмое место в зарубежном чемпионате, нет смысла. Такого желания у меня нет. Я рад, что моя карьера прошла и пройдет в России», – сказал Березуцкий.