Ребров: «Рад, что использовали свои моменты»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров считает, что его команда заслуженно победила «Порту» в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Нужно поздравить всех болельщиков и ребят, которые добыли такую важную победу. Перед игрой сборной я сказал ребятам, что они должны добыть победу для всей Украины. И сейчас они должны были сделать то же самое, потому что достаточно много лет мы не проходили в плей-офф, а сейчас у нас есть хороший шанс.



Рад, что мы использовали свои моменты. Наверное, на выезде, особенно в матче с «Порту», нанести за игру 17 ударов по воротам непросто. Эта победа очень важна для нас всех. Мы не дали создать много моментов «Порту», который славится контролем мяча, комбинационной игрой. Наверное, мы ничего не делали нового, так же играем и в чемпионате Украины — компактно и агрессивно. Сегодня игра получалась. Все терпели до конца, хотя и сил уже не было.

Ребята просили замены, так как за десять минут до конца уже сил не осталось. Рад, что они были одной командой на поле, это очень важно. Мы могли сегодня проиграть, сыграть вничью, но мы выиграли и заслужили эту победу, потому что на поле была команда и все дрались друг за друга», – сказал Ребров.