Мотта: «В «ПСЖ» нам не хватает только Роналдиньо»

Хавбек «ПСЖ» Тиаго Мотта заявил, что считает свой нынешний клуб сильнейшим из тех, за которые он когда-либо выступал.

«ПСЖ» – самая сильная команда в моей карьере. Я скажу больше: он даже более силен, чем «Барселона» образца 2006-го года. Здесь у нас есть все необходимое, единственный, кого нам не хватает – это Роналдиньо, который в «Барсе» делал результат.



Да, у нас есть такая звезда, как Ибрагимович, но он и сам осознает, что он не один в команде и есть другие, не менее значимые футболисты, кроме него», – заявил Мотта.