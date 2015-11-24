Йоканович: «Для «Челси» это очень важный матч»

Главный тренер «Маккаби« Славиша Йоканович признался, что старается не думать о тех проблемах, которые преследуют в нынешнем сезоне «Челси», с которым его команде предстоит встретиться в Лиге чемпионов.

«Не жду, что «Челси» в расслабленном состоянии прибудет на наш стадион. Для лондонцев это очень важный матч. Мы продолжали прибавлять во всех компонентах игры, но на данный момент еще не достигли того уровня, чтобы побеждать. Поэтому пока мы не можем быть удовлетворены. Надеюсь, что в предстоящем поединке мы дадим бой сопернику. Наша цель – победа. Нужно надежно сыграть в обороне и добавить остроты в нападении.

Мы противостоим очень сильной команде, поэтому должны выложиться по максимуму. Нужно прибавлять во всех аспектах. Мы не думаем о проблемах «Челси». У нас есть прекрасная возможность показать сопернику, что мы из себя представляем. Матч начинается при счете 0:0, и мы постараемся использовать свои шансы. Никто не ставил на то, что мы можем выйти из группы. Никто не считает нас фаворитами и завтра. И это еще один стимул, ради которого мы будем завтра биться», – рассказал Йоканович.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» – «Челси» состоится на стадионе «Самми Офер» в Хайфе во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.