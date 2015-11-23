Перевертайло: «Игра получилась интересная»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло прокомментировал результат матча 16-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:1).

«Сейчас каждое очко важно для нас. Игра получилась интересная, инициатива переходила от одной команды к другой, создавались моменты с хорошими предпосылками для взятия ворот, была высокая интенсивность, думаю, что болельщикам игра понравилась. В первом тайме немного не хватало точности и быстроты, не только в работе с мячом, но и в перемещениях. Потом адаптировались, качество игры повысилось», – говорит Перевертайло.