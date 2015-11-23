Матч «Урала» и «Мордовии» пройдет на стадионе «СКБ-Банк Арена»

Сотрудник пресс-службы «Урала» Павел Завьялов сообщил, что встреча 17 тура РФПЛ между «Мордовией» и «Уралом» состоится на стадионе «СКБ-Банк Арена».

«Решение о проведении матча на «СКБ-Банк Арене» было принято в соответствии с погодными условиями. В Екатеринбурге потеплело, синоптики обещают такую же погоду и в пятницу, в день матча. Поле стадиона находится в хорошем состоянии, сотрудники арены готовятся к матчу. Также мы организуем на стадионе полевую кухню. Любой болельщик сможет бесплатно поесть гречневую кашу, которая поможет согреться», – передает слова Завьялова корреспондент Бомбардира Павел Зорапетян.

Встреча «Урала» и «Мордовии» пройдет в пятницу 27 ноября в 17:00.