Кержаков: «Я на «Матч ТВ» не работаю и с футболом не закончил»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков сообщил, что не работает на телеканале «Матч ТВ» и собирается продолжить футбольную карьеру.

– Вы часто появляетесь в эфире «Матч ТВ» – сейчас живете в Москве?

– Я не живу в Москве, я тут тренируюсь. Работаю ли я на «Матч ТВ»? Нет, я на «Матч ТВ» не работаю. Стал ли я журналистом? Нет, я не стал журналистом. Закончил ли я с футболом? Нет, не закончил. Я сейчас готовлюсь к тому, чтобы зимой уехать в аренду и продолжать играть в футбол еще не один год.

Напомним, что в этом месяце Александр Кержаков несколько раз принимал участие в программах телеканала «Матч ТВ».