Кирьяков: «Такими парнями как Нойштедтер не разбрасываются»

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Кирьяков считает, что полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер мог бы пригодиться национальной сборной.

– Следите ли вы за выступлениями Романа Нойштедтера в бундеслиге?

– Конечно. Мы ведь с его отцом играли вместе и часто собирались семьями после матчей. Ромка уже тогда любил возиться с мячом. Сегодня это очень хороший полузащитник. Он выполняет громадный объем работы в середине поля. Игроки такого плана и такого уровня в российском футболе в дефиците. Конечно, решающее слово принадлежит главному тренеру сборной России, но, если спросят мое мнение, отвечу: такими парнями не разбрасываются.

– Могут ли возникнуть у Романа Петровича проблемы в общении с игроками сборной России?

– Мама у него русская, многие родственники живут в России. По-русски он говорит свободно. Интервью может дать гораздо более развернутое, чем многие игроки нашей национальной команды.