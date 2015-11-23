Рыбус: «Была уверенность, что сможем спасти игру»

Полузащитник «Терека» Мацей Рыбус после матча 16-го тура РФПЛ с «Кубанью» (2:2) подчеркнул, что его команда уже не в первый раз спасает игру, оставшись в меньшинстве.

«Сложно было. Но мы вышли на второй тайм как мужики, хотели выиграть матч.Не знаю, что говорили в раздевалке, какие слова звучали. Но, наверное, жесткие. Вот вышли и забили два гола. Мы уже показывали в этом сезоне, что умеем играть в меньшинстве. Дома обыграли «Спаратак», когда тоже играли в меньшинстве, и тоже проигрывали 0:1. У нас была уверенность, что мы сможем это сделать. Вышли более сконцентрированные на второй тайм и показали хороший футбол»,– сказал Рыбус.