Цаллагов: «ЦСКА давил, давил, но в этот раз у них не получилось додавить»

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от матча 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с ЦСКА, который завершился победой его команды со счетом 2:0.



– Уже схлынули эмоции после победы над ЦСКА. Как можете оценить эту игру?



– Большую часть игры мы оборонялись и выходили в контратаки, так мы и добились успеха. ЦСКА давил, давил, но в этот раз у них не получилось додавить.



– В конце матча вы записали на свой счет голевую передачу. Это был нацеленный пас на Яховича, или вы просто делали длинную передачу в надежде, что он там будет?



– Да нет, это была нацеленная передача. Мы перед игрой рассматривали такие варианты и знали, что ЦСКА будет большую часть времени находиться в атаке, а защитники будут высоко. Получилось, что Яхович откликнулся на передачу и ее завершил.



– Уже при счете 2:0 у ЦСКА было несколько моментов, в том числе и попадание в перекладину. В какой момент вы поняли, что уже победу не упустите?



– Когда раздался свисток об окончании матча. Хотя я и до этого верил, что у нас получится выиграть, – сказал Цаллагов.