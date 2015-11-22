Стало известно имя возможного преемника Бенитеса в «Реале»

Новым главным тренером мадридского «Реала» может стыть бывший наставник «Порту» Виктор Фернандес. Это произойдет в том случае, если руководство «королевского клуба» примет решение уволить Рафаэля Бенитеса после поражения от «Барселоны» со счетом 0:4 в матче 12-го тура испанской Примеры.

Стоит отметить, что многие эксперты советуют президенту «Реала» назначить главным тренером Зинедина Зидана, который в настоящее время работает в «Реале Кастилья». И хотя француз заявляет, что в его планы не входит занимать место Бенитеса, вероятность его прихода на тренерский мостик достаточно велика. Фернандес пока рассматривается как запасной вариант.