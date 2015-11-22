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  • Стало известно имя возможного преемника Бенитеса в «Реале»

Стало известно имя возможного преемника Бенитеса в «Реале»

22 ноября 2015, 16:12
6

Новым главным тренером мадридского «Реала» может стыть бывший наставник «Порту» Виктор Фернандес. Это произойдет в том случае, если руководство «королевского клуба» примет решение уволить Рафаэля Бенитеса после поражения от «Барселоны» со счетом 0:4 в матче 12-го тура испанской Примеры.

Стоит отметить, что многие эксперты советуют президенту «Реала» назначить главным тренером Зинедина Зидана, который в настоящее время работает в «Реале Кастилья». И хотя француз заявляет, что в его планы не входит занимать место Бенитеса, вероятность его прихода на тренерский мостик достаточно велика. Фернандес пока рассматривается как запасной вариант.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Испания Реал Порту Бенитес Рафаэль Фернандес Виктор Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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Майор Дзагоев
1448199187
ПриЕмника Бенитеса? "Фернандес, прием, прием. Меня надо заменить - Барселоне проиграл, прием. Как поняли, прием?"
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ЦСКА 2015-2016
1448202023
ПРиЕмник Фернандеса.план А как слышно прием.прием (договоримся?)
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Азимхан
1448202310
Зидан это тема
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AVAR-05
1448203522
Бенитес - хороший тренер. из за одного двух проигрышей менять наставника большая глупость
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ESPANOL
1448203810
Лучшим был Анчелоти, а остальные без вариантов! Можно поставить Зидана, но с таким же успехом можно поставить и Пепе. Хрен редьки не слаще! Нужно подождать до конца сезона и дать тренеру доработать до конца. Совершенно очевидно, что дело не в тренерах, а в менталитете игроков. Динамо тренировал бразилец, а Спартак испанец, но это не помогло ни одному ни другому клубам! Рон теперь точно уйдёт, а за ним и Бейл, Зидана можно вычеркнуть и останутся руины, поэтому очень важно сохранить действующий костяк! Выгонят Беню, Реал рассыпется окончательно.
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Nurbek Taraz
1448211874
Нужно позвать ди маттео
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