Минасов: «Федун заявил, что отошел от управления «Спартаком»? А что мы видели и слышали после этого?»

Агент полузащитника московского «Спартака» Романа Широкова Арсен Минасов выразил мнение, что владелец команды Леонид Федун продолжает влиять на управленческие процессы в клубе, несмотря на заявления об отходе от дел.

«Федун заявил, что отошел от управления «Спартаком»? Хорошо. А что мы видели и слышали после этого? Если помните, после одного из матчей Федун заявил для прессы, что Аленичев выбрал неправильный состав на игру. Мол, нужно было ставить Озбилиза с первых минут, а Аленичев оставил его в запасе.

По-моему, из этих слов все предельно понятно. Федун сформулировал все предельно четко. Хотя, разумеется, я не могу на сто процентов вам сказать: отошел он от дел или нет. Для этого надо работать в «Спартаке», – сказал Минасов.