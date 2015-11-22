Нигматуллин: «Попробую помочь «Спартаку» предматчевым музыкальным разогревом на стадионе»

Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от игры 16 тура чемпионата России, в которой красно-белые на своем поле примут «Краснодар».

«Спартак» давно не побеждал, поэтому попробую помочь команде на стадионе, участвуя в предматчевом музыкальном разогреве. Хочется увидеть победу красно-белых. Вокруг них сейчас много негативных моментов, связанных с составом. Команда Дмитрия Аленичева, как и «Локомотив», потеряла много незапланированных очков. Соперник сложный, а против краснодарцев «Спартак» играет не очень удачно.

Информация о том, что не сыграет Широков? Капитан сборной России – игрок высокого уровня, но «Спартак», видимо, собирается делать ставку на омоложение состава, на более амбициозных футболистов», – отметил Нигматуллин.