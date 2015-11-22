Лодыгин: «Главное, что мы сократили дистанцию до ЦСКА»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин считает, что после победы над «Уралом» (3:0) в матче 16-го тура РФПЛ, команда сделала первый шаг к тому, чтобы вернуть лидирующие позиции в чемпионате.

«Мы сократили дистанцию до ЦСКА. Очень рад, что сегодня уверенно победили. Хотя поначалу было тяжело забить, «Урал» хорошо действовал в защите. Мы знали, что они будут так глубоко опускаться и выходить в контратаки. Но особо опасных моментов у соперника не получилось, потому что мы действовали на 100 процентов.

Думаю, сейчас все исправится. Надо добавить в чемпионате. Прежде всего психологически. Чувствую, что первый шаг мы уже сделали», – сказал Лодыгин.