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  • Лодыгин: «Нестабильность была раньше, а сейчас мы все исправим»

Лодыгин: «Нестабильность была раньше, а сейчас мы все исправим»

21 ноября 2015, 21:29
1

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от победы сине-бело-голубых в матче 16-го тура РФПЛ над «Уралом» (3:0).

– Конечно, радостно, что мы воспользовались шансом сократить дистанцию в чемпионате. Этого мы и ждали. Могли сделать это раньше, но так вышло. Очень рад, что победили сегодня с таким уверенным счетом. Сначала было сложно забить, потому что соперник достаточно хорошо действовал в обороне. Мы знали, что они будут опускаться и ждать своего шанса выйти в контратаку. Думаю, особо опасных моментов не было, хотя они могли возникнуть, но сегодня все выложились на сто процентов.

Сегодня пришлось немного померзнуть или все-таки хватило работы?

– Я бы не сказал, что сейчас настолько холодно, чтобы можно было мерзнуть. Вот в Перми было холодно, да. А здесь хорошая погода. Мне еще нравится, когда дождь идет, поэтому вообще все прекрасно.

Как вы считаете, почему «Зенит» так нестабильно выступает в чемпионате России?

– Так было раньше, а сейчас мы все исправим. Нам нужно добавить в чемпионате с точки зрения психологии, и я чувствую, что определенный шаг к этому уже сделан.

–​ Почему, на ваш взгляд, команда побеждает в Лиге чемпионов, налаживает дела в чемпионате, а болельщиков на трибунах становится все меньше?

– Такое бывает. Наше дело – стараться на поле, побеждать, показывать хорошую игру, а там уже можешь несколько болельщиков потерять, а можешь потом их вернуть.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Лодыгин Юрий
Комментарии (1)
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Лодыгин опять пытался работать клоуном. Пора уже присмотреть солидного вратаря "Зениту".
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