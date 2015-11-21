Сафонов: «Зенит» допускает слишком много ошибок в обороне»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что в матче 16-го тура РФПЛ «Зенит» одержит победу над «Уралом» со счетом 3:1.

«По классу петербуржцы выше своего оппонента, плюс к тому решена задача выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь «Зенит» должен сосредоточиться на Премьер-лиге и на Кубке России. Пропущенный гол? Сине-бело-голубые в обороне допускают много ошибок и «сухо» почти не играют в последнее время», – заявил Сафонов.

С остальными прогнозами Алексея Сафонова на 16-й тур РФПЛ можно ознакомиться здесь.