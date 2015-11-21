АПЛ. Швайнштайгер принес «МЮ» победу над «Уотфордом»

В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях сумел минимально обыграть «Уотфорд» – 2:1.

На гол, который провел в самом начале матча Мемфис Депай, хозяева ответили точным ударом с пенальти в исполнении Троя Дини и едва не спасли ничью. Тем не менее «манкунианцы» все же смогли дожать своего соперника – победную точку поставил Бастиан Швайнштайгер.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Депай, 11; 1:1 – Дини, 86 (с пенальти); 1:2 – Швайнштайгер, 90.

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