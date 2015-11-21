Ребров: «Если бы я не играл за такой великий клуб, как «Спартак», никогда бы не оказался в сборной»

Дебютант сборной России Артем Ребров поблагодарил московский «Спартак» за возможность попасть в национальную команду.

«Многие играют долгие годы за различные клубы и показывают высокий уровень, но не получают вызова в национальные команды. И если бы я не играл за такой великий клуб, как «Спартак», думаю я никогда не оказался в сборной. Я счастлив тут, чтобы не происходило, как бы не было тяжело. И мои партнеры всегда будут для меня самыми лучшими из всех, потому что это моя команда», — заключил Ребров.