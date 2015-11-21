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  • Ребров: «Если бы я не играл за такой великий клуб, как «Спартак», никогда бы не оказался в сборной»

Ребров: «Если бы я не играл за такой великий клуб, как «Спартак», никогда бы не оказался в сборной»

21 ноября 2015, 06:48
2

Дебютант сборной России Артем Ребров поблагодарил московский «Спартак» за возможность попасть в национальную команду.

«Многие играют долгие годы за различные клубы и показывают высокий уровень, но не получают вызова в национальные команды. И если бы я не играл за такой великий клуб, как «Спартак», думаю я никогда не оказался в сборной. Я счастлив тут, чтобы не происходило, как бы не было тяжело. И мои партнеры всегда будут для меня самыми лучшими из всех, потому что это моя команда», — заключил Ребров.

Источник: Instagram
Товарищеские матчи Россия Россия Спартак Ребров Артем
Комментарии (2)
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vladimir-7
1448087894
Если бы ты играл не в Спартаке,а в другой команде,то ты бы был уже в Англии или ещё где-нибудь за рубежом.
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Любер
1448111694
Болтай меньше. Больше внимания игре.
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