Парфенов: «Задача – набрать 11 здоровых игроков на следующий матч»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поблагодарил команду за самоотдачу в матче 22-го тура первенства ФНЛ против тульского «Арсенала»(2:3) и указал на кадровые проблемы.

«Ребят можно поблагодарить за самоотдачу. Сражались в меньшинстве, забили голы. Но в конце не очень внимательно сыграли и пропустили. Силы не безграничны. Соперник хорошо контролировал мяч, в атаке собраны хорошие игроки. Они и решили исход матча. В Туле создана играющая команда.

Что с травмированными? Задача – набрать 11 здоровых игроков на следующий матч. У нас еще выбыл из строя Ковальчик», – сказал Парфенов.