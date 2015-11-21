Отец Нойштедтера: «Конкретных обращений по поводу Романа из России не было»

Отец полузащитника «Шальке» Романа Нойштедтера Петр прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что его сын может стать натурализованным игроком сборной России.

– Роман прислал мне появившуюся сейчас в СМИ информацию. Но пока никто из представителей российской сборной с ним не разговаривал. Он все знает только из интернета.

– К вам тоже никто из России по поводу сына не обращался?

– Нет. Ромка просит меня узнать, говорит, мол, у тебя же есть знакомые... Но я тоже пока ничего не знаю. Какая-то конкретика будет только тогда, когда люди из сборной действительно обратятся к Ромке. Написали – это хорошо. Прекрасно, что за ним следят, что у него такая репутация. Рад за него. Но ничего конкретного пока еще не было.

– Впереди Евро-2016, ЧМ-2018 в России. В российской сборной у Романа могут быть очень неплохие перспективы. Согласны?

– Все это очень интересно. Любой футболист мечтает выступить на крупнейших турнирах, поиграть за такую страну. Что может быть лучше? Тем более видно, что футбол в России развивается. Посмотрите, как сейчас выступает в Европе «Зенит», как играет ЦСКА. А что сборная сделала, когда Слуцкий пришел... Видно, что команда готовится и к домашнему чемпионату мира. В сборной выпускают молодежь, чтобы она осваивалась, играла со старшими. Здорово!

– Роман мне рассказывал, что в ходе Евро-2008 расхаживал по Майнцу в футболке сборной России...

– Конечно же, ведь бабушка живет в Саратове. Все родственники по линии моей жены – в России. Алина у меня русская, ее родная сестра – тетя Ромы – живет в Электростали под Москвой.

– Языковой проблемы у Романа в сборной России точно не было бы.

– Конечно, он по-русски говорит, как мы с вами. Все эсэмэски я пишу ему по-русски. Он читает, свободно разговаривает, – рассказал Петр Нойштедтер.