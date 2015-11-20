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    Казаков: «К Евро натурализуют Нойштедтера»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказал свое мнение относительно натурализованного игрока к Евро-2016, который поднялся на днях. По его словам, натурализованным игроком для сборной России, скорее всего, станет полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер.

    «Почти на 100% уверен, что к Евро натурализуют не Фернандеса, а Романа Нойштедтера. Этой теме не один день, кстати», - заявил Казаков.

    Напомним, что наиболее вероятными кандидатами являются нападающий «Краснодара» Ари, защитник ЦСКА Марио Фернандес, голкипер «Локомотива» Гилерме и еще несколько игроков.

    Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Источник: Facebook.com

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    20.11.2015 10:06
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 20 ноября 2015, 20:00

      А чем он лучше того же Ионова? Таких игроков пол РПЛ!

      1
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      Рейтинг: +81

      Любер 20 ноября 2015, 19:17

      Я думаю проверка на вшивость. А что, а вдруг... Натурализация дело дорогое. А если прокатит, можно всю сборную заменить натуралами.

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 20 ноября 2015, 18:44

      Зачем? Ебнутые. Слов других нет.

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 20 ноября 2015, 16:34

      фиг поймешь как его натурализовать собрались, у него родной город Днепропетровск, а это не Россия вроде как... или к Евро2018, это уже будет в России? Короче резюмирую - это уткО.

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Kuban23 20 ноября 2015, 20:01

      При чем здесь родной город? Марио Фернандес тоже не в Москве родился!

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > CSKA-39- 26 ноября 2015, 23:12

      Законы РФ о получении гражданства тогда почитать стоит :)

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 ноября 2015, 15:29

      Ну зачем? Ему уже почти 28, да и с полузащитой у нас более менее, сомневаюсь что он особо сильнее наших. Ари и Вандерсон ещё старше, да и не блещут в этом сезоне. Гилерме тоже 30 и он не сильнее Акинфеева.
      Самый оптимальный вариант - Фернандес: всего 25, а учитывая наши проблемы в защите без Игнашевича и Березуцкого (матч с хорватами на мой взгляд это наглядно показал) которые завтра-послезавтра повесят бутсы на гвоздь - Фернандес самый верный вариант.

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      Рейтинг: +81

      Любер > Томь вперёд 20 ноября 2015, 19:20

      На счёт Фернандеса согласен. Да только нам таких пяток как минимум нужен.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 ноября 2015, 15:26

      Регулярно смотрю чемп.Германии-блин не помню такого))) Может он за Израиль играет? Похоже)))

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      Рейтинг: +22

      KarmA 20 ноября 2015, 15:03

      Так ведь Нойштедтер вроде как заигран за сборную Германии??

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > KarmA 20 ноября 2015, 15:22

      За основную не заигран, а молодежные по-моему не считаются.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 20 ноября 2015, 13:50

      Нахрена он сборной сдался? Не сможет он никак усилить команду.

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      Рейтинг: +483

      headdevil 20 ноября 2015, 13:26

      Это все бред. Лучше бы молодых парней искали с российскими корнями, которых пруд пруди по всему миру, и вливали, начиная с юниорской и молодежной сборной. Чисто под ЧМ готовиться над было лет 20 назад, вбухивая кучу умов и бабла. Сейчас это похоже на какие-то конвульсии.

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      Рейтинг: +81

      Любер > headdevil 20 ноября 2015, 19:25

      Вот как раз и пытаются натурилизовать немцев, которые родились здесь. Они и язык знают, и школа у них немецкая.

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      Рейтинг: +483

      headdevil > Любер 20 ноября 2015, 19:45

      но не 27 летних же

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 20 ноября 2015, 12:56

      че???? кто это такой? такого шлака и у нас поискать можно

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