Кришито: «Обязаны выигрывать у «Урала» любой ценой»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ против «Урала». В 15-м туре, напомним, петербуржцы уступили «Локомотиву» (0:2).

«Конечно, когда ты проигрываешь, это всегда тяжело и вызывает массу критики. Сейчас уже не время думать об этом поражении. Нужно настраиваться на игру с «Уралом“. Мы обязаны выигрывать любой ценой и догонять команды, которые сейчас выше нас в таблице», – говорит Кришито.

Матч «Зенит» – «Урал» состоится в субботу 21 ноября. Начало – в 16.30.